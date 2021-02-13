Ляшко розповів, як і коли можна записатися на вакцинацію від коронавірусу

Запис на щеплення проти коронавірусу людей 18-59 років, які не належать до груп ризику, почнеться з 1 березня 2021 року. Про це Радіо Свобода 13 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, записатися на вакцинацію можна буде трьома доступними способами:

через сайт «Вакцинація від COVID-19». Наразі там немає можливості записатися на щеплення, проте, за словами Ляшка, кнопку «записатися» активують у найближчий час

через електронний кабінет у свого сімейного лікаря

зателефонувати на гарячу лінію МОЗ щодо протидії COVID-19 за номером 0800602019 та повідомити про бажання щепитися

Сповістивши про намір вакцинуватися, людина стає в електронну чергу. Про день, час та місце щеплення її сповістять додатково, зазначив заступник міністра.

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При цьому люди від 18 до 59 років без проблем зі здоров’ям отримають щеплення після того, як вакцинують громадян із групи ризику.

Наразі в Україні сформовано 347 бригад, котрі робитимуть щеплення, додав Ляшко.

Для всіх категорій громадян дня щеплення буде добровільним та безкоштовним.

У грудні Міністерство охорони здоров’я повідомляло категорії громадян, які матимуть право на позачергове щеплення.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.