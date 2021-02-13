Вакцина від AstraZeneca може прибути до України вже наступного тижня – головний санлікар

Наступного тижня Україна може отримати вакцину від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca, повідомив Радіо Свобода 13 лютого головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очікується, що перша партія міститиме щонайменше 500 тисяч доз цієї вакцини. Як уточнив представник МОЗ, вакцини почнуть використовувати після того, як їх зареєструють.

За словами Ляшка, Україна погодила контракт на постачання 12 мільйонів доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax.

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Згідно з контрактом, до червня 2021 року Україна отримуватиме по одному мільйону доз на місяць. Після червня 2021 року – по два мільйони доз на місяць.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.