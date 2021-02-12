У Сербії почнуть виробляти російську вакцину проти COVID-19

У Сербії найближчим часом почнуть пакувати, а згодом й виробляти російську вакцину Sputnik V проти COVID-19, заявив міністр інновацій та технологічного розвитку Ненад Попович після розмов з делегацією російських експертів, які відвідали белградський інститут вірусології.

За словами міністра Поповича, на першому етапі в сербському інституті «Торлак» будуть пакувати в ампули субстанцію, яку доставлятимуть з Росії, й розповсюджувати її в Сербії та в країнах регіону. Міністр не уточнив, які країни маються на увазі. Цей етап буде реалізований «упродовж наступних двох-трьох місяців», заявив Попович.

У лютому або на початку березня до Сербії прибуде інша група російських експертів, яка розгляне можливості для другого етапу – «повного циклу виробництва в інституті Торлак», сказав сербський міністр.

Президент Сербії Александар Вучич раніше цього місяця заявив, що Сербія готова інвестувати «скільки не було б необхідно» для виробництва російської вакцини. Представник інституту «Торлак» зазначив, що в них є фахівці й технічно-технологічні потенціали для виробництва вакцини.