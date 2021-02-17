У «Слузі народу» Степанову встановили дедлайн початку вакцинації – Верещук

Якщо вакцинація проти коронавірусу в Україні не розпочнеться до кінця лютого, то у «Слузі народу» піднімуть питання про відставку міністра охорони здоров'я. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Ми чітко поставили дедалйни. Цей дедлайн – кінець лютого. Пан Степанов обіцяв розпочати вакцинацію 15 лютого. Ми зробили «відтяжку», так би мовити, на форс-мажорні обставини і сказали, що до кінця лютого повноцінна вакцинація повинна початися. Якщо вакцинація не почнеться до кінця лютого, то ми будемо ставити питання про відставку пана Степанова, тому що це є його персональна відповідальність і , так би мовити, політична відповідальність монобільшості», – сказала Верещук

Максим Степанов під час вебінару з американсько-українською діловою радою 16 лютого повідомив, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 розпочнеться наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) раніше цього місяця розпочало розслідування щодо імовірних зловживань, скоєних чиновниками МОЗ під час закупівлі вакцини проти COVID-19.

Степанов звинувачення заперечує. Він розкритикував НАБУ, звинувативши агенцію в спробі зірвати вакцинацію проти COVID-19.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.