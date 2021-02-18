«Дуже загрозлива ситуація»: на Буковині хворих на COVID-19 із Чернівців везтимуть у райлікарні

У Чернівецькій області ускладнилася ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію, повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

«У нас в області склалася дуже загрозлива ситуація. Щодня кількість людей, яким діагностують коронавірусну хворобу, – вона в нас уже чотири сотні. Такого ще не було за весь рік протидії коронавірусу в нашій області, щоби щодня понад 100 людей змушені були бути госпіталізовані», – сказав керівник області.

За його словами, такого навантаження на медичну систему ще не було. Раніше була зайнята понад половина від 900 ліжок, тепер такий же показник фіксується на 1700 ліжок, призначених для хворих на COVID-19.

Через це з обласного центру Буковини, Чернівців, частину хворих везтимуть до районних лікарень. Також будуть перепрофільовані для прийому хворих на COVID-19 ще кілька лікарень в обласному центрі.

Осачук повідомив про рекомендацію Міністерства освіти і науки закрити очне навчання в освітніх закладах Буковини щонайменше на два тижні. Такі рішення ухвалюватимуть комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на місцях, сказав голова облдержадміністрації.

Буковина – не єдиний в Україні регіон із критичною ситуацією через хворобу. 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження на території регіону жорсткого карантину через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

16 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.