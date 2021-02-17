Спалах COVID-19 на Івано-Франківщині: місць у лікарнях немає, розгортають мобільний госпіталь і посилюють карантин

Івано-Франківськ – Протягом останньої доби на Прикарпатті дев'ятеро людей померли від COVID-19, а усього виявили 646 нових випадків цього захворювання. Найбільше хворих – в самому Івано-Франківську. У медичних закладах немає місць для шпиталізації. Відтак розгортають мобільний госпіталь, а із 22 лютого у регіоні посилюють карантинні обмеження.

Ущент заповнені лікарні, пацієнти лежать у коридорах та їдальнях медзакладів, навіть кабінети лікарів перетворили на палати. У реанімаційних відділеннях бракує кисню. Загалом станом на 17 лютого «ковідних» пацієнтів лікують у 26 медичних закладах Прикарпаття.

До кінця тижня посадовці з Києва та Івано-Франківщини обіцяють створити ще близько 600 нових місць у лікарнях, які вже майже рік лікують хворих із виявленим вірусом, а також і утих медичних закладах, куди досі ще не шпиталізували пацієнтів із COVID-19.

У Богородчанській лікарні розгорнуть тимчасовий мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд цими днями має забезпечити заклад близько 100 апаратів штучної вентиляції легень, 120 кисневими концентратами.

Сімох хворих із Івано-Франківщини вже лікують у Винниківському обласному госпіталі ветеранів війни (неподалік Львова) і ще таку ж кількість пацієнтів із сусідньої області приймуть міські лікарні Львова. Скеровуватимуть хворих і у тернопільські лікарні.

Найважливіше, щоб кожне з ліжкомісць було забезпечене киснем і вистачало медичних працівників, наголошують на Івано-Франківщині. Адже у Коломийській інфекційній лікарні вже є потреба у медиках.

Спалах захворюваності нерівномірний

«Спалах захворюваності нерівномірний: десь більше, а десь менше пацієнтів. Тому певні лікарні заповнюються швидко і повністю. Відпрацювали нові маршрути скерування пацієнтів. Тому просимо ставитися до запропованої госпіталізації більш лояльно. Оскільки екстрена медична допомога везтиме пацієнтів, які підлягають госпіталізації, у ті заклади, які знаходяться не найближче, а де можуть врятувати життя», – каже головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який другий день працює на Прикарпатті.

Протягом лютого кількість хворих на COVID-19 на Івано-Франківщині збільшилась у чотири рази, у порівнянні з попередніми місяцями. За тиждень шпиталізовані 1430 осіб. Щодня бригади швидкої допомоги і сімейні лікарі на стаціонарне лікування скеровують 80-120 пацієнтів у важкому стані. Переважно у всіх діагностують пневмонію.

Завантаженість у лікарнях зросла

«Ми зараз на другому місці у державі щодо розгортання ліжок у медичних закладах. Це з розрахунку на 10 тисяч населення. За останній тиждень завантаженість у лікарнях щодо ліжок зросла з 35% до понад 70% . І це, незважаючи на те, що у лікарнях перебувають також пацієнти з від’ємним ПЛР-тестом, які потребують кисневої підтримки і догляду медиків», – говорить виконувач обов’язки керівника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної адміністрації Володимир Дзьомбак.

Заборона масових заходів

З 22 до 28 лютого в Івано-Франківській області, в Івано-Франкіську у тому числі, запроваджують посилені карантинні обмеження, згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак заборонені масові заходи, зачиняються кафе, ресторани, кінотеатри, театри, нічні клуби; великі торговельні заклади повинні працювати з дотриманням карантинних вимог, як і спортивні зали, гірськолижні курорти. Дитячі садочки та початкова школа відчинені, а старшокласники навчатимуться дистанційно. Як пояснив очільник Івано-Франківської області Андрій Бойчук, медичні працівники надають допомогу хворим, а їхні діти повинні бути припильновані. У звичному режимі працюватиме громадський транспорт.

Обласна комісія не підтримала пропозицію міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова закрити область для в’їзду. Обласна влада встановить блок-пости при в’їзді в область, де чергуватимуть медики та правоохоронці.

Однак така форма виявлення хворих цілком недієва, як це показав досвід протягом пандемії. Бо температурний скринінг проводиться неякісно, термометри швидко виходять з ладу і чи є потреба скеровувати на блок-пости медиків, якщо їх бракує у медичних закладах? До того ж водії не зізнаються про своє погане самопочуття і при коронавірусній інфекції не обов’язково має бути підвищена температура у людини.

Запровадимо жосткі обмеження

«Фізично область не закриваємо, але запровадимо жорсткі обмеження щодо закладів харчування. До питання закриття області, як і до всіх інших обмежень, будемо підходити зважено. Основна наша проблема – це місця особливого скупчення людей – транспортні перевезення, ресторатори, готельєри», – наголосив Андрій Бойчук.

Тему відомого на Прикарпатті гірськолижного курорту «Буковель» чиновники оминули під час наради, на якій обговорювали ситуацію зі спалахом захворюваності.

Лещетарський комплекс працюватиме. Саме там спостерігалось масове скупчення людей у січні, особливо у різдвяний час, коли утворювались навіть величезні кількагодинні автомобільні черги, спершу на в’їзд, а потім на виїзд.

Медики Івано-Франківщини причиною спалаху коронавірусної інфекції в регіоні називають те, що люди активно спілкувались під час зимових свят, а це майже увесь січень. Люди нехтували карантинними вимогами, збирались на бенкетах. Інкубаційний період тривав два тижні, тому і спостерігається зараз зростання кількості хворих.

Це транскордонне переміщення збудника

«Є об’єктивний, реальний розвиток епідемічного процесу. Просто є території, де занесення вірусу відбулось раніше, а є, де пізніше. Прийшов він і сюди, де були інтенсивні міграційні потоки, як з України, так і з-за кордону, бо повернулись заробітчани. Інша справа, на яких територіях почався спалах, яка там щільність населення, як дотримувалися карантинних заходів. Зараз спалахом вірусу охоплені західні регіони України. Те, що сприяли внутрішні міграційні процеси, це закономірно, бо були потоки людей із Центральної України, великих міст на курорт «Буковель», в інші відпочинкові місця, але це не факт, що вірус завезений із цих територій, скажімо, Центральної України. Якби так було, то щільність популяції у Києві висока і скоріше б там було зростання кількості хворих. Це стався маятниковий міграційний процес: поїхав на короткий час і повернувся. Швидше це транскордонне переміщення збудника», – пояснює причину спалаху захворюваності на Івано-Франківщині завідувачка кафедри епідеміології Львівського медичного університету, епідеміолог Наталія Виноградова.

Щодня в Івано-Франківський області від ускладнень внаслідок COVID-19 вмирають 5-9 людей. Переважно це особи з супутніми захворюваннями.

Медики зазначають, що пацієнти часто нехтують перебігом хвороби і запізно звертаються по медичну допомогу. Тому просять людей навіть невисокій температурі протягом кількох днів, що може бути симптомом COVID-19, сконтактуватись із сімейним лікарем, при різкому погіршенні самопочуття викликати швидку допомогу.

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