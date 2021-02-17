Пандемія COVID-19 спричинила негативний вплив на грошові перекази мігрантів по всьому світу – дослідники

Британський дослідницький центр The Economist Intelligence Unit в аналізі про грошові перекази мігрантів заявив, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на міжнародні потоки грошових переказів мігрантів, що є важливим джерелом економічної підтримки для багатьох бідних країн.

«За оцінками Світового банку, глобальні грошові перекази впали на 7% у 2020 році, перевершивши 5-відсоткове зниження, яке спостерігалося під час світової фінансової кризи в 2009 році. Рецесія в приймаючих країнах ускладнила мігрантам відправку грошей додому, оскільки вони стикнулися зі зростанням нестабільності та безробіттям. Тим часом, блокування та обмеження подорожей створили нові перешкоди для мобільності, заважаючи потенційним мігрантам працювати за кордоном. Очікується подальше падіння грошових переказів на 7% у 2021 році через тривалий вплив пандемії на світову економіку», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що для бідних країн значне падіння грошових переказів є поганою ознакою на додачу до складної економічної та соціальної ситуації, що склалася через пандемію COVID-19. Ця ситуація створює ризики «ще більше затримати відновлення їхньої економіки, збільшити ймовірність виникнення проблем із платіжним балансом та створити новий тиск на їхню (іноді вже неміцну) валюту, мовиться у звіті.

«Найбільший ризик мають країни зі структурними диспропорціями поточного рахунку, які значною мірою покладаються на грошові перекази. Сюди входять Бангладеш, Єгипет та Пакистан, а також низка менших економік (таких як Киргизстан, Непал та Таджикистан). Чи може блискавка вдарити двічі? Три найбільші у світі одержувачі грошових переказів (Мексика, Пакистан та Бангладеш) фактично зафіксували зростання потоків у 2020 році порівняно з 2019 роком (4%, 9% та 8% відповідно, за даними Світового банку)», – йдеться в звіті.

Експерти ж додають, чи будуть ці збільшення повторені в 2021 році, невідомо.

«Різке знецінення песо на початку пандемії стимулювало потік грошових переказів до Мексики з США, оскільки вартість грошових переказів у національній валюті була штучно збільшена. Доступ до стимулюючих виплат у США також, ймовірно, підтримав ці потоки, навіть коли безробіття зростало під час прогресування пандемії (більше 90% мексиканських мігрантів є у США, і багато хто має доступ до соціального захисту через статус резидента або дозвіл на роботу). Надалі грошові перекази, швидше за все, будуть підтримуватися досить швидким відновленням економіки США протягом 2021 року, падінням безробіття та введенням додаткових заходів фіскальної підтримки», – пояснюють експерти.

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У трьох інших великих отримувачів в Азії (Китай, Індія та В’єтнам) приплив грошових переказів зменшився у 2020 році порівняно з 2019 роком (на 13%, 9% та 8% відповідно).

«Такі країни як Україна, зазнали потрясінь у своїх зовнішніх секторах на тлі пандемії, посилюючи вплив падіння надходжень грошових переказів», – вказують дослідники.

У звіті йдеться, що грошові перекази в Україну зменшилися до 13,7 мільярдів доларів у 2020 році в порівнянні із 15,8 – у 2019-му, відповідно до даних Світового банку.

Бідні країни і країни, що розвиваються, залежні від грошових переказів, у 2021 році можуть лише посилити цю залежність, кажуть аналітики.

«Це створює у цих країнах підвищений ризик виникнення фінансової кризи, яка лише продовжить їх постпандемічне відновлення», – йдеться в звіті.

Повідомляється, що крім проблем платіжного балансу, падіння грошових переказів, спричинене пандемією, «також матиме більш широкі негативні економічні та соціальні наслідки».

«Майже всі зіткнуться із затяжним економічним відновленням від пандемії, причому багато хто навряд чи побачить широкомасштабну вакцинацію свого населення до 2023 або 2024 років (якщо взагалі побачить). Зниження грошових переказів означає звуження життєво важливої сфери безпечності, що підвищує ризик погіршення бідності та труднощів у всьому світі», – вказують дослідники.

Economist Intelligence Unit – британський дослідницький центр, який займається прогнозуванням та аналізом на економічні теми, зокрема про ризики для галузей і держав.