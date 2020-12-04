В Україну за 10 місяців надійшло приватних переказів на 9,6 млрд доларів – НБУ

За січень-жовтень 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону склав 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку на запит Радіо Свобода.

«За попередніми даними у І-у півріччі 2020 року найбільші обсяги переказів надійшли з таких країн: Польща (24,4 % до загального обсягу), США (10,1%), Сполучене Королівство (8,4%), Чеська Республіка (8,0%), Росія (7,4%), Італія (4,5%), Німеччина (4,4%)», – зазначили в НБУ на запит Радіо Свобода.

За аналогічний період 2019 року до України надійшло на 2,3% більше переказів – на 9,78 мільярда доларів, додали в НБУ.