«Укрзалізниця» припинила продаж квитків на потяги на Івано-Франківщину

«Укрзалізниця» припинила продаж квитків на поїзди, які прямують на Івано-Франківщину та зворотно.

«Реагуючи на епідеміологічну ситуацію, «Укрзалізниця» з 00 год. 00 хв. 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів Івано-Франківщини та у зворотному напрямку. Для пасажирів, які придбали квитки раніше, Укрзалізниця разом із Міністерство інфраструктури України опрацьовує механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення», – мовиться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка.

Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого.

З 26 лютого Івано-Франківська область увійде до «червоної зони» карантину. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що такий крок уряду має не допустити подальшого поширення COVID-19 в області та загалом по країні.

Останніми днями в Івано-Франківській області спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли на Франківщину мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.