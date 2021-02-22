СБУ заявила про «масштабну схему» розкрадання коштів на залізниці

Служба безпеки України повідомила про викриття «масштабної схеми» розкрадання державних коштів «Укрзалізниці», виділених на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

«Як встановили співробітники спецслужби, «ділки» організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України. Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії «Південно-західна залізниця» діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в межах досудового розслідування відбулися експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту.

«Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту. Завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу. Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» справу наразі публічно не коментували.

Читайте також: СБУ заявляє, що викрила посадовців Укрзалізниці на розкраданні майже 60 млн грн

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.