СБУ заявляє, що викрила посадовців Укрзалізниці на розкраданні майже 60 млн грн

Служба безпеки України заявляє, що викрила посадовців структурних підрозділів «Укрзалізниці» й колишніх керівників ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на розкраданні десятків мільйонів гривень.

«Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання і встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки «Укрзалізниці» на понад 58 мільйонів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у СБУ, за висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів і працівників залізниці.

Протягом серпня повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» і трьом колишнім керівникам ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за статтями «розтрата майна», «службове підроблення», додали в СБУ.

За даними спецслужби, протягом 2020 року за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень регіональні підрозділи СБУ оголосили 29 підозр службовим особам «Укрзалізниці» та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями про державну зраду, розтрату майна, службове підроблення і службову недбалість.

Напередодні Кабмін призначив нового керівника «Укрзалізниці».