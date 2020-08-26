Кабмін призначив нового керівника «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів призначив головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був членом наглядової ради аеропорту «Бориспіль». Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 26 серпня.

Жмак був членом наглядової ради «Борисполя» від травня 2019 року. З 2015 по 2016 рік він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.

Досі в.о. голови правління УЗ був Іван Юрик, призначений після того, як у квітні цього року уряд звільнив Желька Марчека з посади виконувача обов’язків голови і виключив його зі складу членів правління АТ «Українська залізниця».

Желько Марчек став виконувачем обов’язків керівника «Укрзалізниці» в лютому – після того, як наприкінці січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.