«Укрзалізниця» тестово повертає воєнізовану охорону в поїзди – міністр

«Укрзалізниця» в тестовому режимі повертає воєнізовану охорону в пасажирські поїзди, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

За його словами, на першому етапі пілотного проєкту близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:

№10/9 Маріуполь — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№38/37 Київ — Запоріжжя;

№49/50 Київ — Трускавець;

№63/64 Харків — Київ;

№79/80 Дніпро — Київ;

№92/91 Львів — Київ;

№102/101 Київ — Херсон;

№106/105 Одеса — Київ;

№136/135 Київ — Покровськ.

«Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом. Також «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт», – написав Криклій.

1 серпня стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь був здійснений напад. Після інциденту затримали 45-річного раніше судимого чоловіка.

«Укрзалізниця» закликала поновити супроводження співробітниками Національної поліції поїздів далекого сполучення. Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко , що «з точки зору безпеки було б правильно, щоб адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу прямування пасажирських поїздів на основних маршрутах».

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що кожного року оплата послуг охорони коштуватиме компанії 250 мільйонів гривень.