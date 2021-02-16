З наступного тижня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Чернівців, повідомляє у вівторок пресслужба перевізника.

«Зима не відступає, а кількість охочих потрапити на гірськолижні курорти в західних регіонах України збільшується. Тому «Укрзалізниця» на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців. Поїзд №249/250 Київ – Чернівці відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку відправлення 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Під час зимових свят поїздами скористалися понад 1,3 мільйона пасажирів – УЗ

Наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила новий поїзд Інтерсіті+ №745/746 Київ – Славське.