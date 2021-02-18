До 8 березня 8 поїздів – «Укрзалізниця» повідомила про додаткові маршрути до свята

«Укрзалізниця» повідомила про призначення до 8 березня восьми додаткових поїздів.

«Напередодні перших весняних подовжених вихідних «Укрзалізниця» дає можливість зловити останній сніг у горах, адже з 8 новопризначених поїздів 5 – прямують у карпатському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що додатково будуть призначені поїзди з Києва до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова і в зворотному напрямку, зі Львова до Одеси і звідти, а також поїзди в буковинському, у напрямку Рівного та Луцька, Вінниці та Запоріжжя.

З повним переліком поїздів можна ознайомитись за посиланням.

«Не втрачайте можливість відпочити від зими, що трохи затрималась, та бронюйте квитки в залізничних касах або онлайн», – звернулися залізничники.

Днями УЗ призначила додатковий поїзд до Чернівців. Він курсуватиме з 25 лютого до 9 березня.

8 березня – Міжнародний жіночий день.