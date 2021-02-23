З 26 лютого Івано-Франківська область увійде до «червоної зони» карантину – прем’єр

З 26 лютого Івано-Франківська область увійде до «червоної зони» карантину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

«З 26 лютого в Івано-Франківській області буде запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки з тими обмеженнями, які діяли під час жорсткого карантину в січні», – написав Шмигаль.

Він вважає, що крок уряду має не допустити подальшого поширення COVID-19 в області та загалом по країні.

Останніми днями в Івано-Франківській області спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли на Франківщину мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.