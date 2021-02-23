Британія: Джонсон вважає можливим зняття карантинних обмежень у червні

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що «з великим оптимізмом» оцінює ймовірність того, що більшість обмежень, пов’язаних з епідемією коронавірусу, в країні знімуть до 21 червня.

Ця дата вказана в оприлюдненому напередодні графіку поступового виходу з загальнонаціонального карантину, який був введений запроваджений у Британії з грудня у зв'язку з поширенням більш заразного в порівнянні зі звичайним штаму коронавірусу.

Відтоді захворюваність в країні і число смертей знизилися в кілька разів. У країні проходить масова кампанія вакцинації – щеплення отримали вже близько 20 відсотків жителів Британії.

8 березня мають відкритися школи. До кінця березня знімуть заборону на зустрічі людей з різних домогосподарств. 12 квітня має відкритися більшість магазинів і підприємств сфери послуг, 17 травня – готелі та ресторани. До 21 червня планують зняти всі заборони на контакти між людьми, які залишаться в силі до того часу.

Британія одна з перших країн, що представила настільки чіткий план зняття обмежень. Лише в небагатьох державах темпи вакцинації вище, ніж у Великобританії. Одна з них – Ізраїль, де влада теж почали послаблювати карантинні заходи.