Британія: принц Чарльз відвідав батька у лікарні

Наступник британського престолу, принц Чарльз, у суботу, 20 лютого, відвідав свого батька принца Філіпа у госпіталі короля Едуарда VII.

Як зазначає кореспондент Sky News, короткий візит принца в суботу вдень був «незвичним, оскільки він раніше не відвідував свого батька в лікарні». Він додав, що під час пандемії члени королівської сім’ї досі не відвідували один одного у лікарнях.

За даними ВВС, принц Чарльз провів у лікарні пів години.

ВВС зазначає, що наразі всі члени королівської родини продовжують виконувати публічні обов'язки. Зокрема, Єлизавета ІІ у четвер посвятила у лицарі високопоставленого королівського радника. А принц Уельський Чарльз в той же день відвідав госпіталь королеви Єлизавети у Бірмінгемі разом з дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою.

99-річного чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького Філіпа госпіталізували 16 лютого після того, як йому стало зле. 19 лютого стало відомо, що він залишиться у лікарні принаймні до наступного тижня, щоб «обстежитися і відпочити».

Точна причина його госпіталізації не розголошується – відомо лише, що це не пов’язано з коронавірусом. Джерело у Букінгемському палаці повідомляло, що у лікарню герцога, якому у червні виповниться 100 років, привезли автомобілем, а не на «швидкій», і в будівлю він заходив без сторонньої допомоги.