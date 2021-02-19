Британія: принц Філіп ймовірно лишиться у лікарні до наступного тижня – ВВС

Чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принц Філіп, скоріш за все, залишиться у лікарні до наступного тижня. Про це повідомило ВВС з посиланням на неназвані джерела.

99-річного герцога Единбурзького госпіталізували 16 лютого після того, як йому стало зле.

За словами джерела, принц перебуває у доброму гуморі. Лікарі рекомендували йому затриматися у лікарні для проведення обстеження та відпочинку.

Точна причина його госпіталізації не розголошується – відомо лише, що це не пов'язано з коронавірусом.

Джерело у Букінгемському палаці повідомило, що у лікарню герцог, якому у червні виповниться 100 років, заходив без сторонньої допомоги.