У Британії госпіталізували 99-річного чоловіка королеви Єлизавети ІІ

Ввечері 16 лютого чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького госпіталізували у одну з лондонських лікарень. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Зазначається, що госпіталізація 99-річного принца Філіпа – «запобіжний захід» після того, як йому стало зле.

ВВС з посиланням на джерело у палаці повідомляє, що герцог вже кілька днів почуває себе погано, але це не пов’язано з коронавірусом.

Співрозмовник ВВС додав, що принц Філіп перебуває «у доброму гуморі». Як очікується, він проведе у лікарні кілька днів для обстеження та відпочинку.

94-літня Єлизавета ІІ залишається у Віндзорському замку.