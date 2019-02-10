Чоловік британської королеви відмовився від водійських прав у 97 років

97-річний чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп добровільно відмовився від водійських прав після аварії, учасником якої він був у січні, повідомили в Букінгемському палаці.

Автомобіль, за кермом якого був принц Філіп, 17 січня зіткнувся з іншим легковиком на сході Англії неподалік від королівської резиденції Сендрінґгем. Принц не постраждав, а дві жінки в іншому автомобілі, водій і пасажирка, були поранені. Зі свідчень випливає, що винуватцем події був саме член королівської родини. Крім того, поліція попередила принца Філіпа у зв’язку з тим, що він не був пристебнутий паском.

Поліція підтвердила отримання водійських прав принца.

Принц Філіп нещодавно оголосив, що через похилий вік більше не братиме участі в публічних заходах, проте зрідка він усе ж з'являється на публіці.