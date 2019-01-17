Британський принц Філіп потрапив у ДТП

Чоловік британської королеви, 97-річний принц Філіп потрапив у ДТП 17 січня, він не постраждав, повідомляє Букінгемський палац.

За повідомленням, інцидент за участю ще одного автомобіля стався поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії.

BBC повідомляє, що герцог Единбурзький керував Range Rover і що автомобіль перевернувся на бік після зіткнення.

Речниця королівської родини підтвердила, що принц Філіп був за кермом. За її словами, після інциденту його оглянув лікар. При цьому принца не шпиталізували, він повернувся до Сандрінгемського палацу.

У 2017 році принц Філіп відмовився від виконання королівських обов’язків.