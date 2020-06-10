Велика Британія: принц Філіп святкує 99-ліття

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп 10 червня відзначає 99-ліття.

Філіп, герцог Единбурзький, проведе цей день у Віндзорському замку на захід від Лондона, де він і 94-річна королева перебувають на час карантину, запровадженого у Британії через коронавірус.

Це означає, що решті королівської родини доведеться надсилати йому вітання за допомогою відеодзвінків, пише Reuters.

Напередодні Букінгемський палац оприлюднив фото королеви з чоловіком, зроблене 6 червня.

Королева Єлизавета II і принц Філіп перебувають у шлюбі 72 роки.

Восени 2017-го принц Філіп відмовився від виконання королівських обов’язків.