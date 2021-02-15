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15 лютого 2021, Київ 14:38
Новини | Коронавірус

У Британії починають наступну фазу вакцинації від COVID-19

100-річна Еллен Проссер отримує дозу вакцини Oxford/AstraZeneca

Велика Британія починає нову фазу вакцинації від COVID-19, повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у твітері.

«Сьогодні ми починаємо наступну фазу програми вакцинації. Людям у віці 65-69 років та клінічно вразливим людям запропонують дозу. Якщо вам понад 70 і ви не отримали першу дозу вакцини, зверніться до свого терапевта, забронюйте час онлайн чи зателефонуйте 119», – написав Джонсон.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Британії виявили 4,05 мільйона випадків COVID-19. Померли 117 390 людей.

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