У Британії починають наступну фазу вакцинації від COVID-19

Велика Британія починає нову фазу вакцинації від COVID-19, повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у твітері.

«Сьогодні ми починаємо наступну фазу програми вакцинації. Людям у віці 65-69 років та клінічно вразливим людям запропонують дозу. Якщо вам понад 70 і ви не отримали першу дозу вакцини, зверніться до свого терапевта, забронюйте час онлайн чи зателефонуйте 119», – написав Джонсон.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Британії виявили 4,05 мільйона випадків COVID-19. Померли 117 390 людей.