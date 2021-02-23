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23 лютого 2021, Київ 16:01
Новини | Події

На Прикарпатті від COVID-19 помер командир роти 10-ї гірсько-штурмової бригади

Від COVID-19 помер командир роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Федорчук

На Прикарпатті від COVID-19 помер командир роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Федорчук. Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці.

«Ми понесли тяжку втрату. Сьогодні ми навіки прощаємось зі старшим лейтенантом Юрієм Федорчуком, Молодою, життєрадісною людиною, який провів не одну ротацію на війні. Людині, яка має беззаперечний авторитет серед командирів та особового складу роти, якою він командує. Говорити в минулому часі про нього не виходить. Людина, яка пережила війну, але не змогла тут, в тилу, перемогти коронавірус», – мовиться у повідомленні.

Як зазначає «Укрінформ», Федорчук лікувався в обласній інфекційній лікарні міста Івано-Франківськ.

Через різке зростання кількості інфікованих коронавірусом на Івано-Франківщині ДСНС розгорнула мобільний госпіталь.

COVID-19: на Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь (відео)
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COVID-19: на Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь (відео)

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