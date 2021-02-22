У ДСНС прозвітували, що мобільний госпіталь на Прикарпатті повністю готовий до прийому хворих на COVID-19

Державна cлужба України з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення робіт із розгортання мобільного госпіталю на території Богородчанської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині.

«Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров’я. На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області. Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19», – йдеться вповідомленні ДСНС.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 із Києва в Івано-Франківську область 19 лютого через різке зростання кількості хворих в регіоні.

За останніми даними МОЗ, за попередню добу за приростом нових хворих Прикарпаття перебуває у лідерах по Україні – 515 осіб.