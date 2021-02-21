Коронавірус на Івано-Франківщині: в області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів

В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів через загострення ситуації з коронавірусом, повідомили в поліції.
«На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів», – розповіли в поліції.
П’ять карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:
- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- Черніїв (автошлях Т0906);
- Делятин Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- Яблуниця Надвірнянський район (автошлях Н-09).
Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:
- Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
- Отинія Коломийсського району (автошлях Н-10);
- Іванівці Коломийського району (автошлях Т-0905);
- Мишин Коломийського району (автошлях Р-24);
- Турка Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- Корнич Коломийського району (автошлях Н-10);
- Гвіздець Коломийського району (автошлях Р-24);
- Грохолин ліс Надвірнянського району (автошлях Н-09);
- Цуцилів Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- Ворохта Надвірнянського району (автошлях Р-24).
У поліції наголосили, що правоохоронці не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль. Рішенням влади встановлений особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.
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