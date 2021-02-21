Коронавірус на Івано-Франківщині: в області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів

В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів через загострення ситуації з коронавірусом, повідомили в поліції.

«На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів», – розповіли в поліції.

П’ять карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

Черніїв (автошлях Т0906);

Делятин Надвірнянський район (автошлях Н-09);

Яблуниця Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

Драгомирчани (автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);

Отинія Коломийсського району (автошлях Н-10);

Іванівці Коломийського району (автошлях Т-0905);

Мишин Коломийського району (автошлях Р-24);

Турка Коломийського району (автошлях місцевого значення);

Корнич Коломийського району (автошлях Н-10);

Гвіздець Коломийського району (автошлях Р-24);

Грохолин ліс Надвірнянського району (автошлях Н-09);

Цуцилів Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

Ворохта Надвірнянського району (автошлях Р-24).

У поліції наголосили, що правоохоронці не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль. Рішенням влади встановлений особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

Через зростання випадків COVID-19 у Богородчанах Івано-Франківської області почали розгортати мобільний госпіталь.