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21 лютого 2021, Київ 21:01
Новини | Коронавірус

Коронавірус на Івано-Франківщині: в області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів

Через зростання випадків COVID-19 у Богородчанах Івано-Франківської області почали розгортати мобільний госпіталь, 20 лютого 2021 року

В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів через загострення ситуації з коронавірусом, повідомили в поліції.

«На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів», – розповіли в поліції.

П’ять карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

  • Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
  • Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
  • Черніїв (автошлях Т0906);
  • Делятин Надвірнянський район (автошлях Н-09);
  • Яблуниця Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

  • Драгомирчани (автошлях Н-09);
  • Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
  • Отинія Коломийсського району (автошлях Н-10);
  • Іванівці Коломийського району (автошлях Т-0905);
  • Мишин Коломийського району (автошлях Р-24);
  • Турка Коломийського району (автошлях місцевого значення);
  • Корнич Коломийського району (автошлях Н-10);
  • Гвіздець Коломийського району (автошлях Р-24);
  • Грохолин ліс Надвірнянського району (автошлях Н-09);
  • Цуцилів Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
  • Ворохта Надвірнянського району (автошлях Р-24).

У поліції наголосили, що правоохоронці не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль. Рішенням влади встановлений особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

Через зростання випадків COVID-19 у Богородчанах Івано-Франківської області почали розгортати мобільний госпіталь.

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