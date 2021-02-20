Допомога з присмаком показухи: чи запрацює мобільний госпіталь на Прикарпатті?

Богородчани – У містечку Богородчани Івано-Франківської області біля місцевої лікарні розгортають мобільний госпіталь, у якому, у разі потреби, зможуть лікувати 120 хворих на COVID-19. Але роботи триватимуть протягом дев’яти днів. І чи взагалі там прийматимуть хворих – невідомо.

Чи виправдане рішення комісії з надзвичайних ситуацій про розгортання тимчасового госпіталю? Чи достатньо медичних працівників для його його функціонування? Яка епідеміологічна ситуація з коронавірусною інфекцією на Прикарпатті?

Мобільний госпіталь, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, привезли у Богородчани з Києва 19 лютого ввечері. Зранку у суботу рятувальники почали його розгортати під стінами Богородчанської лікарні, на клумбі, яка вкрита снігом. Сюди провели, за словами очільника Івано-Франківської області Андрія Бойчука, інженерно-технічні комунікації. Наближатись до мобільного госпіталю журналістам заборонили, мовляв, це режимний об’єкт, – а невдовзі його вже почали охороняти правоохоронці з автоматами.

Це серйозна робота і потребує часу. Цей мобільний госпіталь передбачає обігрів… Якщо буде забезпечений температурний режим, то почнеться монтаж обладнання

Наразі встановили намети, а це лише невеликий обсяг роботи, який потрібно виконати, щоб мобільний госпіталь запрацював. У кращому випадку він може прийняти першого пацієнта через дев’ять днів, якщо у наметах буде обігрів і дотримані інші вимоги.

«Це серйозна робота і потребує часу. Цей мобільний госпіталь передбачає обігрів, ми підготували інженерно-технічні комунікації, туди заведений силовий кабель і буде монтуватися обладнання, яке обігріватиме ці приміщення. Це самодостатній модуль. Якщо буде забезпечений температурний режим, то почнеться монтаж обладнання», – каже голова Івано-Франківської обласної адміністрації Андрій Бойчук.

Чи не було б ефективніше, зручніше, економічніше не везти мобільний госпіталь із Києва, не залучати десятки рятувальників та інших працівників, а створити такий тимчасовий шпиталь у спортивному залі, санаторії чи іншому приміщенні?

Якщо б ми розгортали десь у санаторії чи якомусь залі, то ми б забрали можливість у пацієнта потрапити у реанімаційне відділення

На це запитання Радіо Свобода Андрій Бойчук відповів: «Є ризики для здоров’я людини. Коли розгортаються подібні речі, має бути організований доступ до реанімаційних відділень. Якщо б ми розгортали десь у санаторії чи якомусь залі, то ми б забрали можливість у пацієнта потрапити у реанімаційне відділення. Як він має туди потрапити? Тому неможливо так робити».

Але таке приміщення для тимчасового шпиталю можна знайти поруч із лікарнею, де є реанімаційне відділення. Відтак можна було б позбутись численних клопотів із комунікацією і доставкою.

Тим часом мобільний госпіталь розгорнули на базі Богородчанської лікарні, яка не передбачена для «ковідних» хворих. Цей медичний шпиталь протягом трьох тижнів мають перепрофілювати. Зараз тут 84 пацієнти з підтвердженим COVID-19, частина лежить у повністю заповненому інфекційному відділенні, що в окремій будівлі, а частина – в корпусі, де медичну допомогу на різних поверхах отримують і пацієнти з різними захворюваннями.

Всі ліки дорогі, треба купувати

«У мами ниркова недостатність і COVID. Від середи вона у лікарні. Почався сильний кашель, температура, підтвердився вірус. У палаті, де мама, загалом п’ять хворих на COVID. У сусідніх палатах теж є пацієнти. Всі ліки дорогі, треба купувати», – розповіла Надія Польова біля Борогородчанської лікарні.

«Лежу у лікарні, ноги спухли, в животі вода набралась. Виписують людей через те, що будуть приймати хворих на COVID. Як будуть з вірусом хворі тут, то сам звідси піду. Поки мене лікують, потребую допомоги», – каже старший чоловік, який відмовився назвати ім’я.

Лікарню перепрофільовуватимуть

За словами директора Богородчанської лікарні Івана Коляджина, шпиталь перепрофільоватимуть поетапно і у ньому зможуть розмістити 250 хворих із коронавірусною інфекцією. Кисневе забезпечення підведене до 76 ліжок, але у лікарню привезли й кисневі концентратори.

Найважче для нас зараз – це координація у всьому: медикаментозне забезпечення, питання з оплатою працівників, як приймати тих медиків, які тут працюватимуть

У шпиталі розташовуватиметься реанімаційне відділення, бо, як каже лікар, є вимоги щодо утримання апаратів штучної вентиляції легень, яких у лікарню привезли п’ять.

«Всі ліжка для пацієнтів із COVID зайняті. Наступного тижня ще створимо 60 місць і збільшиться потік хворих. Із медичними працівниками проблеми немає, єдине, що потребуємо анестезіологів-реаніматологів. Будемо це вирішувати спільно з департаментом. Зараз у нас хворих із COVID обслуговує 131 медик. 17 лікарів зараз хворіють із цим вірусом. Найважче для нас зараз – це координація у всьому: медикаментозне забезпечення, питання з оплатою працівників, як приймати тих медиків, які тут працюватимуть», – каже Іван Коляджин.

Встановлення мобільного госпіталю є кроком на випередження, пояснюють чиновники. Завдяки тому, що в лікарняних закладах області додатково створили 360 ліжкомісць і ще наступного тижня організують таку ж кількість, поки що цей тимчасовий шпиталь у наметах не будуть використовувати, і невідомо, чи він придасться взагалі.

На сьогодні лікарні Івано-Франківщини заповнені на 95–100%. Хворих приймають і львівські шпиталі, якщо інфіковані погоджуються їхати.

Загалом на Прикарпатті зараз, із підтвердженим ПЛР-тестом, на COVID хворіють 10611 хворих, з них 2612 перебувають на стаціонарному лікуванні, а це переважно важкохворі, з супутніми захворюваннями, які потребують інтенсивної терапії і кисневого забезпечення. Кілька днів поспіль протягом доби більш ніж у 700 осіб підтверджують коронавірусну інфекцію.

Медики кажуть, що ситуація в регіоні напружена. А причиною спалаху COVID-19 на Прикарпатті називають велике скупчення людей, які разом святкували різдвяні свята, обслуговували туристів, які сюди приїжджали у січні, брали участь у масових заходах. Попри «локдаун» у січні, гірськолижні курорти на Прикарпатті були переповнені приїжджими.

Попри спалах захворювання цього тижня, суворі карантинні обмеження для «червоної» зони обласна комісія з надзвичайних ситуацій запровадила з 22 до 28 лютого. Заборонять масові, розважальні, релігійні заходи, зачиняться заклади громадського харчування.

Але цими вихідними – туристи все одно на курортах, всі заклади харчування працюють, і не вельми відчутно, що люди відповідально ставляться до поширення небезпечного вірусу. Отож, якою буде епідеміологічна ситуація в регіоні через тиждень-другий?

20 лютого з 21-ї години мають працювати блокпости при в’їзді в область, на яких водіям і пасажирам перевірятимуть температуру. Хоча це не є показником для надійного діагностування COVID, за словами медиків.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не закривати регіон для відвідування.