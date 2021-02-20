На Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 (фото)

У місті Богородчани Івано-Франківської області розгортають мобільний госпіталь на базі місцевої лікарні для хворих на СОVID-19. Цей тимчасовий шпиталь із окремих наметів має підсилити роботу стаціонарної лікарні, що може прийняти 250 людей, а мобільний госпіталь розрахований на 120 місць. Його перевезли із Києва. Наразі вже встановлено 10 наметів.

Як розповіли Радіо Свобода рідні пацієнтів, інфекційне відділення шпиталю повністю заповнене, з інших відділень виписують хворих, а ті, які потребують стаціонарного лікування, – у шпиталі.

«Моя мама з COVID лежить три дні. Почалось з ниркової недостатності. Тест підтвердив коронавірусну інфекцію. Вся палата зайнята, там 5 хворих», – каже Надія Польова.

Мобільний госпіталь, який належить ДСНС, розгортають рятувальники. Намети встановлюють на снігу. Дорогу перед мобільним шпиталем розчищають від талого снігу. Цей тимчасовий госпіталь застосують при надзвичайній ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

За останню добу в Івано-Франківській області виявили 738 нових випадки COVID-19.

З 22 до 28 лютого в Івано-Франківській області через різке зростання кількості хворих на COVID-19 запроваджують посилений режим карантину – не працюватимуть розважальні заклади, ресторани, кав’ярні, заборонені масові заходи, садочки і початкова школа будуть відкриті, а старшокласники навчатимуться дистанційно. Гірськолижні курорти приймають відвідувачів.

Комісія з надзвичайних ситуації не ухвалила рішення закрити область для в’їзду.