Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 лютого 2021, Київ 18:53
Відео

COVID-19: на Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь (відео)

COVID-19: на Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь (відео)
Embed
COVID-19: на Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У місті Богородчани Івано-Франківської області рятувальники розгортають мобільний госпіталь на базі місцевої лікарні для хворих на СОVID-19, який розрахований на 120 місць

У місті Богородчани Івано-Франківської області рятувальники розгортають мобільний госпіталь на базі місцевої лікарні для хворих на СОVID-19, який розрахований на 120 місць.
За попередню добу в Україні виявили 6 295 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.
За добу госпіталізували 2 225 людини. Одужали 4 539, померли – 73.
В Україні здійснили напередодні 61 017 тестувань, зокрема 29 731 методом ПЛР.
Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях і в Києві (415).
За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 299 967 людей, одужали 1 144 516, померли – 25 045.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG