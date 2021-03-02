Важкі хворі, брак місць у лікарнях і потреба в кисні: спалах COVID-19 на заході України

Львів – Кількість хворих на COVID-19 зростає у західних регіонах України, зокрема в Івано-Франківський, Чернівецькій, Закарпатській. Ще не критична ситуація у Львівській та Тернопільській областях, але дедалі більше хворих потребують госпіталізації. У медичних закладах Івано-Франківщини у лікарнях немає місць, тому ставлять додаткові ліжка у палатах і коридорах. Досі не задіяли резервний мобільний госпіталь, який встановили у Богородчанах.

У родині Марії Гнатюк із Коломиї на COVID-19 хворіють вона, її чоловік, мама і брат. Найскладніше захворювання проходило у чоловіка, який одинадцять днів лікувався у Коломийській інфекційній лікарні.

У місті дуже багато хворих

«Ми вже одужуємо. У шпиталі не було місць і ми недовго чекали, щоб звільнилось. Приїхала спеціальна бригада і шпиталізувала чоловіка. У лікарні дуже чуйні лікарі, медсестри, санітарки, які весь час на роботі. У палаті, де лежав чоловік, доставили додаткове ліжко, бо мусять збільшити кількість ліжкомісць. У місті дуже багато хворих. Для тих, у кого ПЛР-тест підтверджений, ліки були безкоштовні. Мій чоловік отримував всі потрібні антибіотики. Це просто пощастило, бо ліки вартістю і понад тисяча гривень», – розповіла Марія Гнатюк.

Хворих на COVID у Коломиї лікують в інфекційній і в районній лікарнях. Вільних місць немає в обох шпиталях. Там на лікуванні більше пацієнтів, аніж передбачено ліжок. Медики сподіваються, що додаткові ліжкомісця облаштувають у лікарні неподалік Коломиї.

Минулого тижня у Коломиї (понад 60 тисяч жителів) від COVID померли 15 людей.

«Я не знаю, куди везти хворих» – лікар

Складна ситуація і в Богородчанській лікарні, яку перепрофілювали під «ковідну». Тут зайняті всі 210 ліжок пацієнтами з COVID-19. Однак не вистачає кисневих точок і концентраторів.

Всі місця практично зайняті

«У лікарні всі місця практично зайняті. Ми маємо 60 кисневих концентраторів, 47 кисневих точок. Ведемо переговори з фірмою «Львівкисень», щоб збільшити кількість кисневих точок у відділеннях, які не були готові до прийому таких пацієнтів, а це неврологічне, гінекологічне, травматологічне. Я не знаю, куди везти хворих, коли немає місця у лікарні. Розгорнули мобільний госпіталь, а це додаткові 120 місць на всю область, але поки що він не задіяний», – розповідає Іван Коляджин, директор Богородчанської лікарні.

За останню добу на Івано-Франківщині підтверджені 649 нових випадків захворювання на COVID-19 ( у попередні доби було більше), з них найбільше – 124 – у мешканців Івано-Франківська. 263 особи в області одужали, а 10 померли.

Як повідомила Радіо Свобода начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марія Бойко, у міських лікарнях місць немає, шпиталі заповнені, пацієнти лежать по коридорах, доводиться шукати ліжка. Для прикладу, у Першій міській клінічній лікарні використовують для хворих на COVID навіть ліжкомісця, які були призначені для пацієнтів з іншими хворобами. Тут заповненість шпиталю становить 114%. Ситуацію у місті Марія Бойко називає дуже серйозною. До того ж важко спрогнозувати подальший розвиток епідемії.

Одразу потребують кисневої терапії

«Сьогодні у нас на ранок було близько 40 вільних ліжок у місті, в пологовому відділенні. З 579 осіб із пневмоніями 114 пацієнтів – з інших міст. Бо почали хворіти мешканці приміських районів. У реанімації перебувають 28 осіб, на кисневій терапії – 184 людина. Нам потрібні кисневі концентратори, ШВЛ. Хворі поступають у лікарні у важкому стані, набагато гіршому, ніж восени і весною минулого року. Вони одразу потребують кисневої терапії. Дуже багато хворих медиків. А щоб надавати допомогу пацієнтам із COVID, має бути сформована медична команда. Не можна людину взяти і перевести. Тут складна ситуація навіть із тим, хто надаватиме допомогу пацієнтам із COVID», – говорить Марія Бойко.

Люди швидше інфікуються

У Тернопільській області ситуація на сьогодні не є критична, хоча кількість хворих зростає. За добу підтверджено 146 нових випадків СOVID-19 і двоє жінок – 60 і 79 років, які мали супутні захворювання, померли. Втім спалах захворювання спостерігається у районах, які межують із Прикарпаттям і Буковиною.

Захворювання проходить важче

«Практично на всій території області зростає чисельність хворих. Також у нас є спалахи у Заліщицькому обласному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих, Бережанському психоневрологічному інтернаті, Кременецькому лісотехнічному коледжі, у Гусятинській школі. Щодня маємо летальні випадки. Продовжують хворіти люди більш старшого віку.

Ліжка у медичних закладах області заповнені на 33,6%. До понад 90% ліжок підведені кисневі точки. Важко сказати, чи це новий мутований штам коронавірусу, тому що очікуємо результатів тих матеріалів, які ми передали з Монастириського району. Але бачимо те, що цілком інша клініка, аніж була у першій хвилі: швидкий перебіг та інфікування людини, захворювання проходить важче. Люди потрапляють у лікарню вже у стані середньої важкості і більшість потребує кисневого забезпечення, серйознішого лікування», – каже Оксана Чайчук, керівник Лабораторного центру Тернопільщини.

Попри зростання кількості хворих, у медичних закладах Львівської області та Львова є вільні місця.

На стаціонарному лікуванні – понад півтори тисячі пацієнтів, у тому числі за останню добу шпиталізували 195 хворих, а нових випадків захворювання виявлено у 349 осіб. Львівські медичні заклади приймають і хворих з Івано-Франківщини.

До кінця цього тижня в Івано-Франківську мають облаштувати сотню ліжок для хворих пацієнтів. Де саме, звідки візьмуть ліжка, постіль, кисневе забезпечення, харчування, ліки – невідомо. За словами мера Івано-Франківська, робитимуть це власними силами, а тимчасовий шпиталь можна розташувати і в спортзалі, щоб мешканців не везли у лікарні, які віддалені від обласного центру.

Мобільний госпіталь у Богородчанах наразі не задіюватимуть.

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