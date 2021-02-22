В Україні за минулу добу зафіксували 3 206 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За попередню добу в Україні виявили 3 206 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 1 443 людини. Одужали – 1 353, померли – 53.

В Україні здійснили напередодні 20 183 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 513.

Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 307 662 людини, одужали – 1 147 426, померли – 25 156.