«Рівень нормальності». Які прогнози щодо пандемії коронавірусу?

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив низку прогнозів щодо розвитку пандемії коронавірусу у США і світі. Представники влади у сфері охорони здоров’я попереджають, що пандемія далека від завершення. Особливе занепокоєння викликають нові штами.

Ймовірно, американцям все ще доведеться носити маски в 2022 році, заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв'ю кільком телеканалам. Але заходи боротьби проти поширення COVID-19 послаблюватимуться залежно від того, як все більше людей отримуватимуть вакцину.

«Думаю, що ми досягнемо значного рівня» нормальності «після жахливого тягаря, який нам довелося пережити минулого року», сказав він CNN.

При цьому ще поки рано говорити, коли у США з'явиться колективний імунітет, повідомив він в інтерв'ю NBC. Фаучі розповів, що снігові шторми у кількох штатах уповільнили вакцинування населення, але невдовзі процес відновиться.

У відповідь на запитання телеканалу Fox News, чи буде потрібна американцям вторинна вакцинація, він розповів, що це залежатиме від того, як розвиватиметься південноафриканський штам коронавірусу, який може бути більш стійким до наявних зараз вакцин.

При цьому, за словами Фаучі, із осені до школи зможуть повернутись і старшокласники, адже у багатьох штатах процес повернення дітей до шкіл починається із дітей молодшого віку.

Наразі, смертність від коронавірусу в США наблизилася до 500 тисяч на тлі кампанії з вакцинації, що набирає обертів в країні. Кількість випадків захворювання останнім часом продовжує знижуватися.

Що в інших країнах?

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що для ізраїльтян, які отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNTech, ризик захворювання знизився на 98,5 відсотків, а ризик госпіталізації - на 98,9 відсотків.

Міністерство зробило цей висновок на основі даних, зібраних 13 лютого, про стан приблизно 1,7 мільйонів осіб, які отримали обидві дози вакцини до 30 січня. Це означає, що їх організм виробив антитіла до вірусу, що викликає COVID-19.

Приблизно половина населення Ізраїлю була вакцинована, і прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що 95 відсотків дорослих старших за 50 років повинні бути вакциновані в найближчі два тижні.

Тим часом, рівно рік тому Італія стала першою країною за межами Азії, яка підтвердила місцеву передачу коронавірусу.

20 лютого минулого року Італія підтвердила перший випадок COVID-19 у 38-річного чоловіка з Кодоньо.

Через кілька годин помер 77-річний чоловік районі Венеції. Це був перший відомий летальний результат в результаті місцевої передачі вірусу на Заході.

Папа Римський Франциск і президент Італії Серджо Маттарелла відзначили сумну річницю, визначивши цю дату як Національний день співробітників охорони здоров'я як щорічний день вшанування лікарів, медсестер та інших медичних працівників.

Тим часом у Німеччині часткова ізоляція з листопада допомогла знизити кількість хворих за останні тижні. Але на статистику негативно впливає більш заразний британський штам вірусу, на який припадає близько 22 відсотків інфекцій. 10 із 16 земель Німеччини планують відновити відкриття шкіл з 22 лютого. Як і всюди в ЄС, кампанія з вакцинації в Німеччині почалася не надто стрімко через проблеми з поставками.

У Сполученому Королівстві уряд планує вакцинувати кожного дорослого громадянина до кінця липня. Наразі понад 17 мільйонів людей у Великобританії отримали свою першу дозу вакцини, або майже кожен третій дорослий. Очікується, що 22 лютого прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить «дорожню карту» щодо пом’якшення наслідків останнього карантину в країні.

За даними Університету Джонса Гопкінса, кількість померлих від COVID-19 в США за попередню добу досягла 498 880 осіб. Загальна кількість померлих наближається до 2,5 мільйона, хоча вважається, що реальне число загиблих значно вище.

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