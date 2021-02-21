Чехія посилює боротьбу з COVID-19. Потрібно буде носити одразу дві маски

Враховуючи несприятливу ситуацію, яка склалась в Чехії у зв’язку з поширенням інфекції коронавірусу, уряд країни збирається від понеділка, 22 лютого, запровадити більш жорсткі правила боротьби з інфекцією.

Зокрема, у крамницях, громадському транспорті, шпиталях обов’язково з 23 лютого потрібно буде мати на собі респіратор рівня захисту FFP2 або аналогічний; також буде допускатися вдягання не однієї, а одразу двох захисних хірургічних масок одна на одну. Популярні в Чехії тканинні маски надалі не будуть припустимі.

«Одне, що потрібно зробити зараз, при зміні епідемічної ситуації, це стандартизація захисту, а тому ми знаємо і робитимемо все для того, щоб якомога більше людей використовувало FFP2 респіратор, а там, де це з якихось причин не буде можливим, вживати хірургічну захисну маску, а можна і дві», – наголосив міністр охорони здоров’я Ян Блатний.

Строге дотримання правил – єдиний шлях виходу із кризової ситуації, вважає віцепрем’єр, міністр промисловості й торгівлі Карел Гавлічек.

За інформацією чеського Иіністерства охорони здоров’я, станом на 20 лютого 2021 року в Чехії виявили 1 153 779 випадків COVID-19, померли 19 214 людей. За попередню добу захворіли 6 755 громадян.

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