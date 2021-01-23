У Чехії хочуть посилити вимоги до знання чеської мови іноземцями

У Чехії Міністерство освіти пропонує посилити вимоги до знання чеської мови для іноземців, які прагнуть постійно жити в країні. Нововведення торкнеться і українців, які є найбільшою меншиною в цій європейській країні.

Кількість людей, яких торкнеться обов’язок скласти іспит з чеської мови, зростатиме

Кількість іноземців, які вибирають Чехію як місце роботи, навчання чи відпочинку на пенсії, зростає. Приваблює рівень життя, медичного забезпечення, культури. Тому, як зазначив міністр освіти Чехії Роберт Плага, «кількість людей, яких торкнеться обов’язок скласти іспит з чеської мови, зростатиме». До того ж, знання чеської мови надає іноземцеві можливість вільніше, більш комфортно орієнтуватись в новому суспільстві.

Саме ці факти змусили господарів – чехів – переглянути дотеперішні і опрацювати нові, більш жорсткі умови надання іноземцям права на постійне чи тимчасове проживання в країні, зокрема, щодо однієї з головних умов знання чеської мови.

Іноземець разом з правом на постійне проживання здобуває майже такі самі права, які має громадянин Чеської Республіки (крім виборчого права)

Адже, як поділилась з Радіо Свобода Анета Леднова, речниця чеського Міністерства шкільництва, молоді і фізичного виховання, «іноземець разом з правом на постійне проживання здобуває майже такі самі права, які має громадянин Чеської Республіки (крім виборчого права)».

У Міністерстві освіти вирішили посилити вимоги до знання іноземцями чеської мови, в першу чергу це позначиться на іспиті з чеської, який необхідно скласти кожному іноземцеві, який хотів би жити в Чехії.

Досі на іспиті іноземцеві було достатньо скласти докупи кілька слів у просте речення, найчастіше це було речення про пошук роботи. Новою умовою для успішного складання іспиту буде обов’язок написати текст чеською мовою, а також показати, що іноземець зрозумів, про що йдеться в короткому написаному чи прочитаному тексті. Користуватись словником чи мобільним телефоном під час іспиту забороняється. Іноземець, який успішно складе іспит, отримає посвідчення, кому це не вдасться, матиме змогу повторити іспит ще тричі протягом року, але тільки перша спроба буде безкоштовною. Вартість повторного іспиту складає 1500 чеських крон – в перерахунку 69,8 долара США.

На офіційних сайтах вже зараз можна довідатись докладніше про нові умови щодо іспиту з чеської мови, можна також «умовно» спробувати такий іспит скласти.

Хто складає іспит найкраще?

Як повідомила Радіо Свобода Анета Леднова, за період від травня до кінця жовтня 2020 року найбільш успішно складали іспит з чеської мови російськомовні громадяни, 97% з них з іспитом справились, україномовні громадяни – на другому місці, 84% з них також були успішними.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на кінець 2020 року в країні проживало 634 790 іноземних громадян. Понад половина з них отримали право на тимчасове проживання, трохи менша частина живе в Чехії на постійній основі.

Станом на кінець 2020 року українці в Чехії складали найбільшу національну меншину – 165 654 людини.

Зміни у законодавстві щодо нових вимог при складання іспиту з чеської мови іноземцями найближчим часом має розглянути уряд Чеської Республіки.