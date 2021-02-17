У той час, як в Україні після закінчення локдауну все відкрилося, у країнах ЄС, зокрема у Чехії, росте кількість невдоволених обмежувальними заходами. У чеському парламенті була справжня політична битва щодо продовження надзвичайного стану. Бо вже понад 4 місяці у Чехії діють обмежувальні заходи, однак епідеміологічна ситуація надто не покращується. Від цього росте кількість людей, невдоволених діями влади проти поширення «ковіду». Ще на початку другого локдауну у країні з’явилася ініціативна група бізнесменів, які працюють, попри заборону приймати клієнтів.
Працюють, попри локдаун. Чому деякі чеські бізнесмени проти «ковідних» обмежень? (Відео)
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