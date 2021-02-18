Чехія: українців закликають повідомити про своє коріння під час перепису

«Українська ініціатива в Чеській Республіці» закликає українців повідомити про своє походження під час загальнонаціонального перепису, який розпочнеться у березні.

«Не важливо, чи українці приїхали на кілька місяців, чи народилися в Чехії, сподіваюся, що наш інформаційний ролик буде корисним. Підтримуйте свою культуру і гідність», – наголосив у коментарі Радіо Свобода голова громадської організації Богдан Райчинець.

Учасники ролика – оперний співак, працівниця готелю, будівельник, вчителька, юрист і керівниця хору – закликають українців у Чехії мати спільний голос і не цуратися свого.

Перепис населення у Чехії має розпочатися з 26 на 27 березня цього року. Електронну форму можна заповнити до 9 квітня, а після цього – з 17 квітня до 11 травня –потрібно заповнити друкований бланк.

Участь у переписі є обов’язковою, за відмову громадянам загрожують високі штрафи у розмірі 10 тисяч крон (це приблизно 500 доларів).

На офіційному сайті про перепис чеського уряду є інструкції різними мовами, включно з українською.

Станом на кінець 2020 року в Чехії офіційно жило майже 166 тисяч українців – це найбільша меншина в країні.