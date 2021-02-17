«Локдаун не працює!» – деякі чеські підприємці відкривають ресторани попри обмеження уряду

Прага – У Чехії після справжньої політичної битви було продовжено надзвичайний стан щонайменше ще на 2 тижні. Це викликало неабияке невдоволення серед підприємців, які не можуть працювати у нормальному режимі вже понад 4 місяці – саме стільки тривають обмежувальні заходи, спричинені другою хвилею коронавірусу. Деякі з них виходять на протести та об’єднуються у групи, аби протистояти рішенням чеського уряду. Радіо Свобода поспілкувалися із ресторатором та співзасновником однієї із таких організацій під назвою «Chcípl PES» («Пес, що не працює») і дізналися, яким чином вона протистоять уряду та яке покарання їм може загрожувати.

Про зустріч із Якубом Олбертом домовляємося e його ресторані, що на околиці Праги. Біля входу до закладу встановлена дошка із написом – «У нас ви можете сидіти всередині». Згідно з чинними епідеміологічними обмеженнями заклади харчування можуть працювати лише у форматі «Їжа із собою».

«Вітаю у нашому ресторані. У нас ви можете випити вина, пива або щось поїсти. Зараз саме обідня перерва. Тож, як ви бачите, в нас повно людей», – запрошуючи до ресторану каже пан Якуб.

Власник без маски чи респіратора. Без будь-якого захисту обличчя так само і офіціанти закладу.

–​ Вас не бентежить, що у вашому закладі усі без масок і тут може розповсюджуватися «ковід»?

– Я не маю чіткої відповіді на запитання – які саме публічні місця найбільше розповсюджують хворобу. Весь час говорять про те, що це може бути місце роботи, школа, громадський транспорт. Але про ресторани мало хто згадує. Я вірю в те, що бачу. І хочу сказати, що за 3 місяці нашої роботи у відчиненому ресторані, наш персонал, який щоденно обслуговує десятки і сотні людей, ні в кого з нас досі не було коронавірусу.

– Не боїтеся, що прямо зараз приїде поліція і змусить вас закрити ресторан?

– Я вважаю, що люди не повинні боятися працювати. Це одна із головних людських свобод. Ми усвідомили, що те, що робить наш уряд з нами – це не через «ковід». Те, як діє влада – неправильно.

Боротися з урядовими обмеженнями через пандемію коронавірусу Якуб та ще декілька підприємців почали наприкінці листопада 2020 року. Тоді чеська влада офіційно запровадила новий локдаун у зв’язку із другою хвилею COVID-19, яка накрила як Європу, так і весь світ.

«Навесні, коли все лише починалося, ми не знали про вірус нічого і дотримувались усіх обмежень. Однак восени уряд просто залишив країну. Влітку наші політики відпочивали на Адріатичному морі, та не зробили нічого для того, щоб не допустити другої хвилі пандемії», – розповідає Якуб Олберт.

Досить швидко Якуб знайшов однодумців, які й створили організацію «Chcípl PES», або «Пес, що не працює» (PES – чеська система вимірювання епідеміологічної ситуації з COVID-19. Чеською та українською співзвучна із назвою собаки). До неї увійшли підприємці, які або втратили бізнес внаслідок локдаунів, або більше не хочуть дотримуватися обмежень.

«Все почалося 27 листопаду тут, коли ми, попри обмеження уряду, вирішили не закривати ресторан. Поліція на початку приїздила кілька разів, забирали нас до відділку, але потім відпускали. Ми в ситуації, коли згідно із законом незрозуміло – чи порушують правила представники гастрономічної галузі. Вже кілька разів ми зійшлися на думці з поліцією, що це не так, не порушують».

Якуб має на увазі певну прогалину в законі, якою він та його однодумці користуються.

«На самому початку нас оштрафували на 15 тисяч крон (≈ 20 тис. грн) Я є юридичним обличчям, на яке розповсюджуються обмеження уряду. Але вони захотіли мене судити як фізичну особу. Ми консультувалися із юристами й вони підтвердили прогалину в законі. Уряд застосовує обмеження, які стосуються підприємців, однак чиновники забули передивитися закон, в якому б було хоч щось сказано, що відбудеться у разі, якщо ми цей закон порушимо. Тож коли приїжджає поліція, ми дивимося закон разом і доходимо висновку, що насправді, ми нічого не порушуємо», – розповів Якуб Радіо Свобода.

У чеській поліції своєю чергою знають і про ініціативу пана Якуба, і про його ресторан. Там запевнили, що не пригадують випадків, коли правоохоронці погоджувалися із власником ресторану. Речник чеської поліції Ондржей Моравчік прокоментував цю ситуацію Радіо Свобода, зазначивши, що власник ресторану порушник і повинен нести за це відповідальність.

«Ми ставимося критично до цієї ініціативи. Поліція незгодна зі ствердженнями про те, що заклади, які працюють нічого не порушують. Уряд чітко сформулював, що ресторани та інші заклади громадського харчування мають бути зачиненими в рамках надзвичайного стану. Для всіх без винятків. Принцип державних обмежень полягає в тому, щоб обмежити поширення вірусу через зайві контакти між людьми, тим що ви відкриєте свій ресторан і організуєте на ньому петиційне місце означає, що ви порушуєте урядові постанови надзвичайного стану. З цього можна зробити логічний висновок, що йдеться про порушення державного наказу».

У поліції також наголосили, що штраф може отримати не лише власник закладу, який порушує обмеження, але й відвідувачі. Чимало серед тих, кого Радіо Свобода встигла опитати, штрафів не бояться. Дехто ж ходить до цього ресторану саме через підтримку їхніх ідей.

«Я не боюся ніяких штрафів! Я ходжу в цей ресторан цз самого початку, як він відкрився. Я навіть приєдналася до цієї ініціативи, бо в мене в самої був ресторан. Тому я знаю на власному досвіді як це складно – коли вас відкривають/закривають. Вам потрібно з чогось жити, з чого платити зарплати, оренду. Я вважаю ці обмеження просто нелогічними», – розповіла одна з відвідувачок ресторану, мешканка Праги Зузана.

Днями у Чехії було продовжено надзвичайний стан, який дозволяє впроваджувати епідеміологічні обмеження щонайменше на 2 тижні.

Зробив це уряд, фактично, обійшовши рішення парламенту, який не проголосував за це. Чеська опозиція вказувала на те, що протягом місяців обмежень епідеміологічна ситуація в країні не покращується, тож, на їхню думку, вони не ефективні. Продовжити надзвичайний стан допомогли голови регіонів, які, за словами прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, звернулися до уряду із таким проханням.

Ситуація із коронавірусом у Чехії лишається напруженою. За останню добу в країні було зафіксовано 12 486 нових випадків COVID-19.

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