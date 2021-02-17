Байден повідомив, коли всі американці матимуть доступ до вакцини проти COVID-19

Президент США Джо Байден заявив 16 лютого, що всі американці матимуть доступ до вакцин проти COVID-19 до кінця липня. Раніше Байден припускав, що масова доступність вакцин буде досягнута до весни, але Білий дім нещодавно відсунув дату через ускладнення з їхньою наявністю та розподілом.

Президент США також заявив, що хоче, щоб школи швидше відкрилися, і додав, що підтримує щеплення для вчителів. Він наголосив, що нації ще належить довгий шлях до досягнення колективного імунітету та повернення до звичного життя.

У США за час пандемії захворіли майже 28 мільйонів людей, із них понад 488 тисяч померли, свідчать дані університету Джонса Гопкінса. За обома показниками США перебувають на першому місці у світі.