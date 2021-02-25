В Україні вперше за півтора місяця виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні виявили 8 147 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на фейсбуці. Це найбільша кількість нових інфікованих з 14 січня.

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 770 людей, летальних випадків 135, одужали 3 889. Упродовж 24 лютого в Україні здійснили 86 926 тестувань, зокрема 36 670 методом полімеразної ланцюгової реакції.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Івано-Франківщині (711), Житомирщині (711), Закарпатті (654), у Києві (652) та на Вінничині (639).

За час пандемії в Україні захворіла 1 325 841 людина, одужали 1 159 311, летальних випадків – 25 596.