Міноборони: в Ужгороді від COVID-19 помер військовий

Міністерство оборони повідомляє, що в Ужгороді від коронавірусного захворювання COVID-19 помер військовий.

За повідомленням, це 46-ий летальний випадок у ЗСУ, викликаний ускладненнями COVID-19.

«Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській клінічній лікарні міста Ужгород. Позитивний ПЛР тест у нього був від 22 лютого. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали», – йдеться в повідомленні.

За даними МОУ, за минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед військових. Трьох людей шпиталізували.

В Україні протягом минулої доби, за даними Міністерства охорони здоров’я, виявили 5 833 нових випадки COVID-19.