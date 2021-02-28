В Україні виявили 5 833 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 5 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, окрема, захворіли 795 дітей і 146 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу шпиталізували 3 218 людей, 1 702 людини одужали, 89 – померли.
Протягом доби провели 47 811 тестувань (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194), повідомили у МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) і Чернівецькій (411) областях.
За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 347 849 людей; 25 982 – померли.
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