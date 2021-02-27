В Україні третій день поспіль виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 26 лютого виявили 8 172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 519 дітей і 292 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 2 806 людей, 4 766 – одужали. 151 людина померла.

Протягом доби провели 78 040 тестувань – зокрема, методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) і Закарпатській (621) областях.

Цього тижня в Україні вперше за півтора місяця виявили понад вісім тисяч випадків COVID-19.