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27 лютого 2021, Київ 10:24
Новини | Коронавірус

В Україні третій день поспіль виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) і Закарпатській (621) областях

В Україні за добу 26 лютого виявили 8 172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 519 дітей і 292 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 2 806 людей, 4 766 – одужали. 151 людина померла.

Протягом доби провели 78 040 тестувань – зокрема, методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) і Закарпатській (621) областях.

Цього тижня в Україні вперше за півтора місяця виявили понад вісім тисяч випадків COVID-19.

Вакцина від Covid-19: перше щеплення на Одещині отримав дитячий інфекціоніст (відео)
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Вакцина від Covid-19: перше щеплення на Одещині отримав дитячий інфекціоніст (відео)

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