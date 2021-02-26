Компанія Moderna виготовила нову вакцину від південноафриканського штаму коронавірусу

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що виробила першу партію доз нової вакцини з підвищеною ефективністю проти нового штаму коронавірусу. Цей штам виявився більш стійким і попередня вакцина, розроблена компанією, малоефективна для нього.

Компанія із Кембриджа – Moderna, заявила, що відправила нову вакцину до Національного інституту здоров'я США, щоб провести перше випробування модифікованої вакцини на людях. Випробування можуть розпочатися протягом декількох тижнів.

Нову вакцину під кодовою назвою mRNA-1273.351 розробили для забезпечення вищого рівня захисту від того штаму коронавірусу, який був уперше виявлений у Південній Африці, а згодом поширився і в інших країнах.

При цьому, раніше Moderna заявляла, що її вакцина може бути ефективна і проти південноафриканського збудника COVID-19, повідомляла інформаційна агенція AFP.

Раніше американський канал CNN повідомив про результати дослідження оприлюдненого у New England Journal of Medicin, відповідно до яких, вже існуючи вакцини компаній Pfizer, Moderna «могли захищати від нових варіантів коронавірусу, включно із південноафриканським.

«Хоча сироватка крові (крові людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer - ред.) продемонструвала меншу нейтралізуючу активність антитіл, її було достатньо, щоб нейтралізувати вірус», – цитують висновок вчених у CNN.

За повідомленням каналу, у компанії Pfizer тоді заявляли про відсутність доказів того, що нові варіанти хвороби здатні уникати захисту, який пропонує створена компанією вакцина.

Між тим, компанії, зокрема Pfizer і Johnson & Johnson, заявили, що також модифікують свої вакцини або працюють над варіантами, які краще відповідають новим варіантам вірусу.

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