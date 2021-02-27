Ляшко назвав сім регіонів, яким загрожує «червоний» рівень обмежень у зв’язку з COVID-19

Крім Прикарпаття, де вже запроваджений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, та Буковини, де такі обмеження діятимуть із 1 березня, ситуація є загрозливою ще в семи регіонах України, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», – наголосив Ляшко.

«Червоний» рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій упродовж трьох днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх семи днів перевищує цільовий показник у 20%.

Ляшко вказав, що за тиждень темпи зростання числа пацієнтів у лікарнях, що спеціалізуються на COVID-19, зросли з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50–60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість ліжок у «ковідних» лікарнях Чернівецькій області складає 60%.

Цього тижня в цілому в Україні впродовж трьох днів поспіль число нових виявлених хворих на COVID-19 перевищує 8 тисяч.