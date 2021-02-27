У Чехії встановлений новий надзвичайний стан, триватиме до 28 березня

На надзвичайному засіданні чеського уряду ухвалене рішення про встановлення нового надзвичайного стану в країні, який триватиме 30 днів, починаючи від 27 лютого.

Від 1 березня встановлюють нові, більш жорсткі правила щоденного життя громадян, зокрема, забороняється віддалятися від місця свого проживання. У разі потреби це зробити (наприклад, дорога на роботу, до лікаря чи по продукти) під час перевірки буде потрібно показати поліцейським підготовлене заздалегідь письмове пояснення, коли і з якою метою громадянин залишив своє місце проживання.

Забороняється покидати місце проживання між 21:00 і 5:00. Повсюди в транспорті, в крамницях, інших громадських місцях потрібно мати респіратор рівня FFP-2, звичайної захисної маски вже недостатньо. Закриваються дитячі садки і школи, відкритими ці заклади будуть тільки для дітей, батьки яких працюють у системі захисту і охорони здоров’я. Зменшиться число відкритих крамниць, без яких можна обійтись, а також кількість громадського транспорту на лініях.

Ухвалення нових правил і обмежень пов’язане з епідемією COVID-19, рівень якої не спадає. Як заявив чеський міністр охорони здоров’я Ян Блатни, «запроваджені обмеження можна буде будь-коли скасувати, як тільки ситуація з коронавірусом стабілізується.

За інформацією чеського міністерства охорони здоров’я тільки 25 лютого було інфіковано коронавірусом 14 457 людей, всього інфікованих в країні 1 212 780 людей, у шпиталях від COVID-19 лікується 7 176 осіб.