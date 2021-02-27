Парламент Словаччини продовжив на 40 днів надзвичайний стан

Депутати словацького парламенту, Народної Ради, ухвалили рішення про продовження ще на 40 днів надзвичайного стану, запровадженого в країні у зв’язку із епідемією COVID-19.

Уряд Словаччини звернувся до громадян із закликом знаходити можливості праці вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на COVID-19. Від 17 лютого в’їзд до країни можливий тільки після 14 днів карантину, який можна скоротити наполовину, пройшовши тестування з негативним результатом.

За рівнем інфікування COVID-19 Словаччина розділена на чотири зони, в кожній із яких установлені свої правила пересування, дороги на роботу, навчання в школах, роботи дитячих закладів. У транспорті потрібно мати з собою документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.

Як повідомляють словацькі засоби інформації, за ухвалення рішення щодо продовження надзвичайного стану в країні віддали свої голови 83 зі 118 депутатів парламенту.

Причиною продовження надзвичайного стану є складна епідеміологічна ситуація в країні. За інформацією уряду Словаччини, 22 лютого в країні з населенням майже 5,5 мільйона людей було зафіксовано 2 409 нових інфікованих громадян, всього за час пандемії захворіли 273 158 людей, 22 лютого померли 107 людей, всього померли 6 966 жителів Словаччини.