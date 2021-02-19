Уряд Словаччини відмовився від придбання російської вакцини «Спутнік V»

Словаччина не буде продовжувати переговори, що стосуються придбання російської вакцини «Спутнік V». Таку постанову після тривалих дебатів ухвалив 18 лютого уряд країни.

До застосування російської вакцини «Спутнік V» у Словаччині могло б дійти лише за умови «позитивної експертизи Держаного інституту у справах контролю ліків (ŠÚKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv), або ж після реєстрації Європейським агентством ліків (EMA – European Medicines Agency)», зазначено в постанові уряду, однак в жодній із названих установ російська вакцина експертизи не проходила.

Серед політичних лідерів Словаччини точилась гаряча дискусія щодо російської вакцини. Відстоював потребу придбати «Спутнік V», зокрема, прем’єр Словаччини Ігор Матович – засновник і голова владного руху «Звичайні люди і незалежні особистості» (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – OĽANO). Прем’єр висловив «великий жаль» з приводу відхилення російської вакцини, стверджуючи, що «велика кількість людей у Словаччині хотіла б пройти вакцинацію тільки вакциною «Спутнік V». Також міністр охорони здоров’я Марек Крейчі (член руху OĽANO) визнав, що міністерство мало «попередню обіцянку отримати цю вакцину наприкінці лютого в партії для 80 тисяч людей».

Заблокувала процес придбання російської вакцини найменша владна партія «За людей» (Za ľudí).

Її очільниця Вероніка Ремішова заявила, що «громадяни Словацької республіки не можуть бути експериментальними кроликами і прийняти вакцину, котра не зареєстрована ні у Словаччині, ні в Європейському союзі. Це йшло б в обхід правил і було б помилкою, яка може поставити під загрозу достовірність всієї системи вакцинації».

Наразі російську вакцину схвалили у 29 країнах світу, з яких тільки одна є членом Євросоюзу – Угорщина. Це рішення угорської влади розкритикували, адже «Спутнік V» не пройшов належних перевірок.

Низка країн наперед відмовилася від її використання, серед них і Україна, де заборонене використання вакцин розробки і виробництва країни-агресора, якою щодо України й є Росія.