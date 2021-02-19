Росія помилилася при подачі заявки на реєстрацію вакцини у ЄС – Reuters

Росія помилилася при подачі заявки на реєстрацію вакцини «Спутнік V» у Європейському союзі. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що заявку на реєстрацію відправили не в те європейське агентство.
На скріншоті, розміщеному в твітер-акаунті вакцини «Спутнік V», видно, що заявка була відправлена в Управління медичних установ – агентство, яке не бере участі у процедурі реєстрації вакцин.
Насправді документ потрібно було спрямувати в Європейське агентство лікарських засобів. Раніше його представники випустили повідомлення про те, що так і не отримали заявку.
Заявник в особі Російського фонду прямих інвестицій відмовився коментувати ситуацію, однак запевнив, що процес подачі заявки просувається.
Наразі російську вакцину схвалили у 29 країнах світу, з яких тільки одна є членом Євросоюзу – Угорщина. Це рішення угорської влади розкритикували, адже «Спутнік V» не пройшов належних перевірок.
Низка країн наперед відмовилася від її використання, серед них і Україна, де заборонене використання вакцин розробки і виробництва країни-агресора, якою щодо України й є Росія.
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