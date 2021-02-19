Росія помилилася при подачі заявки на реєстрацію вакцини у ЄС – Reuters

Росія помилилася при подачі заявки на реєстрацію вакцини «Спутнік V» у Європейському союзі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що заявку на реєстрацію відправили не в те європейське агентство.

На скріншоті, розміщеному в твітер-акаунті вакцини «Спутнік V», видно, що заявка була відправлена в Управління медичних установ – агентство, яке не бере участі у процедурі реєстрації вакцин.

Насправді документ потрібно було спрямувати в Європейське агентство лікарських засобів. Раніше його представники випустили повідомлення про те, що так і не отримали заявку.

Заявник в особі Російського фонду прямих інвестицій відмовився коментувати ситуацію, однак запевнив, що процес подачі заявки просувається.

Наразі російську вакцину схвалили у 29 країнах світу, з яких тільки одна є членом Євросоюзу – Угорщина. Це рішення угорської влади розкритикували, адже «Спутнік V» не пройшов належних перевірок.

Низка країн наперед відмовилася від її використання, серед них і Україна, де заборонене використання вакцин розробки і виробництва країни-агресора, якою щодо України й є Росія.