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26 лютого 2021, Київ 16:05
Новини | Коронавірус

Україна й Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому – МЗС

Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими

Україна й Ізраїль домовилися про рейс Київ – Тель-Авів – Київ для повернення українців додому, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ – Тель-Авів – Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка», – написав Ніколенко у твіттері.

Він нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.

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