Україна й Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому – МЗС

Україна й Ізраїль домовилися про рейс Київ – Тель-Авів – Київ для повернення українців додому, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ – Тель-Авів – Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка», – написав Ніколенко у твіттері.

Він нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.